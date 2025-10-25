UA

"Ми полюємо на ваші човни": міністр оборони Британії звернувся до Путіна

Фото: зросла кількість російських суден, що загрожують британським водам (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Британія заявила про зростання активності російських підводних човнів до рівня часів Холодної війни. Міністр оборони Джон Гілі попередив Кремль, що Королівські ВПС та флот "полюють на їх субмарини" у Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC,

Гілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", - зауважив він.

За словами Гілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Це, за словами міністра, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.

Варто зазначити, що днями стало відомо, що мережа, пов’язана з російською розвідкою, протягом майже десяти років залучала британські компанії до мимовільної участі у створенні арктичних підводних човнів Росії.

Повідомляється, що мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.

Нагадаємо, що данська компанія Rockwool не так давно продала РФ корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту.

