"Ми полюємо на ваші човни": міністр оборони Британії звернувся до Путіна

Гілі звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з повідомленням.

"Ми полюємо на ваші підводні човни", - зауважив він.

За словами Гілі, кількість російських суден, що загрожують британським водам, зросла на 30%.

Це, за словами міністра, свідчить про посилення "російської агресії по всій території", яка, за його словами, впливає на Європу, а не лише на Україну.

Міністерство оборони стверджує, що активність російських підводних човнів у Північній Атлантиці повернулася до рівня часів Холодної війни.

Королівські ВПС та Королівський флот посилили свою присутність у Північній Атлантиці, де російські підводні човни є найбільш активними. Королівські ВПС виконують місії майже щодня, іноді цілодобово та часто за підтримки інших союзників НАТО.