Данська компанія Rockwool постачала обладнання для атомних підводних човнів РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Danwatch .

"Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool. У тому числі підводні човни "Бєлгород" і "Князь Володимир", обидва з яких можуть бути оснащені найсучаснішою ядерною зброєю в арсеналі Росії", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що цю інформацію воно взяло в офіційних тендерних документах із Росії.

Професор Російського інституту морських досліджень при Військово-морському коледжі США Майкл Петерсен заявив, що це дуже цікава знахідка.

Що відомо про ці поставки

Російські документи показують, як постійний діловий партнер Rockwool, компанія ТОВ "Морські комплексні системи" ("МКС"), у червні та вересні 2014 року уклала перші угоди на поставку державному суднобудівному заводу "Севмаш" понад 15 000 квадратних метрів суднової ізоляції.

У матеріалі також наголошується, що поставки утеплювача Rockwool марки SeaRox SL 440 на суму 4,7 млн рублів (хороші 700 000 данських крон) мали бути спрямовані саме на будівництво двох новітніх підводних човнів "Бєлгород" і "Князь Володимир".

Приблизно через два роки, у грудні 2016 року, МКС знову уклала договір на поставку російського підводного човна. Цього разу контракт укладено з Адміралтейським заводом, який замовляє майже 1700 квадратних метрів SeaRox SL 400 для будівництва дизельного ударного підводного човна "Великі Луки".

Що відомо про ці підводні човни РФ

БС-329 "Бєлгород" - російський атомний підводний човен спеціального призначення, єдиний представник проєкту 09852, носій безпілотних підводних апаратів типу "Посейдон" і автономних глибоководних станцій, входить до складу Головного управління глибоководних досліджень МО РФ;

К-549 "Князь Володимир" - російський атомний підводний човен стратегічного призначення 4-го покоління, перший корабель, побудований за модернізованим проєктом 955А (09552) "Борей-А";

Б-587 "Великі Лукі" - російський дизель-електричний підводний човен, закладений на Адміралтейських верфях (Санкт-Петербург) для ВМФ Росії, третій корабель проєкту 677 "Лада".

Чи є це порушенням санкцій

Видання Danwatch раніше розповіло, як продукція Rockwool через дистриб'ютора MKS продавалася значній частині російського флоту, включно з фрегатами, шпигунськими кораблями і суднами секретного флоту російського диктатора Володимира Путіна.

У зв'язку з цим Ділова адміністрація Данії провела розслідування щодо Rockwool і дійшла висновку, що компанія не порушила санкції ЄС щодо Росії.

"Однак такі компанії, як Rockwool, також зобов'язані дотримуватися Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини (UNGP), які зобов'язують компанії гарантувати, що вони не сприяють порушенням прав людини на всіх етапах свого ланцюжка створення вартості", - йдеться у матеріалі.

Що говорять про це в самій компанії

Керівник відділу комунікацій Rockwool Group Майкл Зарін сказав, що усвідомлює, що ізоляційні продукти загального призначення, а також ізоляційні продукти для використання в цивільних цілях для транспортування, які продають через зовнішніх дистриб'юторів російських дочірніх компаній, у деяких випадках використовували на російських військово-морських суднах.

"Продукцію Rockwool не можна ні переробити на зброю, ні використовувати у військових цілях взагалі. Жодна продукція з кам'яної вати не належить до категорії подвійного призначення", - додав він.

Поставки у РФ в обхід санкцій

Нещодавно у Німеччині заарештували росіянина за підозрою в експорті компонентів, що використовуються Росією під час виробництва військової техніки, зокрема дронів. Він мав і німецьке громадянство.

Також російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

До цього повідомлялось, що у Сполучених Штатах судять громадянина Росії, який, за даними слідства, надсилав до РФ електроніку для військової техніки.