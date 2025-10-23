Компанії Британії мимоволі допомагали РФ будувати підводні човни, - ЗМІ

Мережа, пов’язана з російською розвідкою, протягом майже десяти років залучала британські компанії до мимовільної участі у створенні арктичних підводних човнів Росії.

Як передає РБК-Україна , про це повідомляє The Times .

Як пише видання, мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати з Європи, США, Канади та Японії чутливі технології та дослідницькі судна на понад 50 млн євро у період з 2014 по 2024 рік.

Що було придбано?

Серед закупленого обладнання - британські високотехнологічні компоненти, зокрема датчики та дистанційно керовані апарати на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів. Вони були використані для створення російської системи раннього попередження, здатної виявляти підводні човни НАТО у Північному Льодовитому океані та захищати російські ядерні об’єкти.

До проданого обладнання входили безпілотний апарат для обстеження й прокладання кабелів, а також сучасний звуковий датчик, придатний для гідрографічних розвідувальних операцій.

Ключову роль у схемі відігравала кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd, яка придбала чутливе обладнання на понад 50 мільйонів доларів. У 2024 році компанію внесло до санкційного списку Міністерство фінансів США в межах заходів проти підприємств, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

У документах американських санкцій зазначено, що компанія була частиною мережі, яка "прокладала кабелі для російського уряду".

За інформації видання, російсько-киргизький бізнесмен Олександр Шнякін, який очолював компанію Mostrello Commercial Ltd, отримав чотири роки та десять місяців ув’язнення за рішенням німецького суду у вересні. Його визнали винним у незаконному продажу чутливих військових технологій Росії через власну компанію.

Прикриття для програми російської підводної розвідки

Як повідомила німецька прокуратура, Mostrello Commercial Ltd фактично була прикриттям для російської мережі закупівель, яка забезпечувала оснащення програми підводної розвідки РФ під назвою "Проєкт Гармонія". Йдеться про систему підводних мікрофонів, сонарів та інших технологій, призначених для виявлення підводних човнів НАТО у водах Арктики.

За даними слідства, є підстави вважати, що щонайменше частина мережі мала тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Розслідування викликало заклики до Міністерства бізнесу і торгівлі Великої Британії (DBT) посилити контроль і запобігати спробам обходу санкційного режиму.

Голова комітету у закордонних справах Емілі Торнберрі у відповідь на розслідування заявила:

"Режим санкцій настільки ефективний, наскільки ефективно він застосовується. Надійна система має витримувати витончені спроби її обійти - інакше вона втрачає сенс. Ми не повинні вагатися діяти жорстко, якщо це потрібно, щоб забезпечити дотримання правил".