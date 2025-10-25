"Мы охотимся на ваши лодки": министр обороны Британии обратился к Путину

Гили обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением.

"Мы охотимся на ваши подводные лодки", - отметил он.

По словам Гили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

Это, по словам министра, свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.

Министерство обороны утверждает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.