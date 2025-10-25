"Мы охотимся на ваши лодки": министр обороны Британии обратился к Путину

Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны. Министр обороны Джон Гили предупредил Кремль, что Королевские ВВС и флот "охотятся на их субмарины" в Северной Атлантике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC,
Гили обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением.
"Мы охотимся на ваши подводные лодки", - отметил он.
По словам Гили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.
Это, по словам министра, свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.
Министерство обороны утверждает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.
Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.
Стоит отметить, что на днях стало известно, что сеть, связанная с российской разведкой, в течение почти десяти лет привлекала британские компании к невольному участию в создании арктических подводных лодок России.
Сообщается, что сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда на более 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.
Напомним, что датская компания Rockwool не так давно продала РФ корабельную изоляцию, которую использовали в трех самых современных и передовых подводных лодках российского флота.