"Мы охотимся на ваши лодки": министр обороны Британии обратился к Путину

Фото: возросло количество российских судов, угрожающих британским водам (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания заявила о росте активности российских подводных лодок до уровня времен Холодной войны. Министр обороны Джон Гили предупредил Кремль, что Королевские ВВС и флот "охотятся на их субмарины" в Северной Атлантике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC,

Гили обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с сообщением.

"Мы охотимся на ваши подводные лодки", - отметил он.

По словам Гили, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%.

Это, по словам министра, свидетельствует об усилении "российской агрессии по всей территории", которая, по его словам, влияет на Европу, а не только на Украину.

Министерство обороны утверждает, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню времен Холодной войны.

Королевские ВВС и Королевский флот усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские подводные лодки являются наиболее активными. Королевские ВВС выполняют миссии почти ежедневно, иногда круглосуточно и часто при поддержке других союзников НАТО.

Стоит отметить, что на днях стало известно, что сеть, связанная с российской разведкой, в течение почти десяти лет привлекала британские компании к невольному участию в создании арктических подводных лодок России.

Сообщается, что сеть обходила санкции и экспортный контроль, чтобы приобрести из Европы, США, Канады и Японии чувствительные технологии и исследовательские суда на более 50 млн евро в период с 2014 по 2024 год.

Напомним, что датская компания Rockwool не так давно продала РФ корабельную изоляцию, которую использовали в трех самых современных и передовых подводных лодках российского флота.

