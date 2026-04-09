"Ми поговорили дуже відверто": Рютте розсекретив деталі зустрічі з Трампом щодо Ірану

Зустріч у делікатний момент

Зустріч Трампа та Рютте відбулася в делікатний момент – менш ніж через добу після того, як США та Іран погодилися на двотижневе перемир’я, яке передбачає відкриття Ормузької протоки.

"Він чітко сказав мені, що думає про те, що сталося за останні кілька тижнів. Це дуже тонка картина", - зазначив Рютте, виступаючи на CNN.

Він відмовився відповідати на запитання, чи говорив Трамп про бажання вийти з НАТО, але назвав розмову "дуже відвертою та дуже відкритою" між "двома добрими друзями".

Погрози виходом та реакція Білого дому

Раніше в середу прессекретарка Білого дому Каролін Левітт визнала, що Трамп обговорював можливість виходу з НАТО.

"Я думаю, це те, що президент обговорюватиме через кілька годин з генеральним секретарем Рютте", - сказала вона.

"НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде поруч, якщо вони нам знову знадобляться. Згадайте Гренландію, цей великий, погано керовний шматок льоду!", - опублікував Трамп у Truth Social вже після зустрічі.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що його останні проблеми з Альянсом "почалися" з їхнього опору його бажанню захопити Гренландію.

Юридичні обмеження

Трамп давно критикує НАТО. Під час свого першого терміну він стверджував, що має право самостійно вивести США з Альянсу.

Однак у 2023 році Конгрес ухвалив закон, який забороняє будь-якому президенту виходити з НАТО без схвалення парламенту. Цей закон лобіював нинішній держсекретар Марко Рубіо, який тоді був сенатором від Флориди.

Реакція в Конгресі

Республіканський сенатор Мітч Макконнелл, який очолює комітет з оборонних витрат, закликав Трампа бути “чітким і послідовним”. Він нагадав, що після атак 11 вересня союзники по НАТО посилали своїх військових воювати й гинути пліч-о-пліч з американцями в Афганістані та Іраку.

"Не в інтересах Америки витрачати більше часу на виношування образ на союзників, які поділяють наші інтереси, ніж на стримування супротивників, які загрожують нам", - заявив Макконнелл.