"Мы поговорили очень откровенно": Рютте рассекретил детали встречи с Трампом по Ирану

Встреча в деликатный момент

Встреча Трампа и Рютте состоялась в деликатный момент - менее чем через сутки после того, как США и Иран согласились на двухнедельное перемирие, которое предусматривает открытие Ормузского пролива.

"Он четко сказал мне, что думает о том, что произошло за последние несколько недель. Это очень тонкая картина", - отметил Рютте, выступая на CNN.

Он отказался отвечать на вопрос, говорил ли Трамп о желании выйти из НАТО, но назвал разговор "очень откровенным и очень открытым" между "двумя хорошими друзьями".

Угрозы выходом и реакция Белого дома

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт признала, что Трамп обсуждал возможность выхода из НАТО.

"Я думаю, это то, что президент будет обсуждать через несколько часов с генеральным секретарем Рютте", - сказала она.

"НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет рядом, если они нам снова понадобятся. Вспомните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда!", - опубликовал Трамп в Truth Social уже после встречи.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что его последние проблемы с Альянсом "начались" с их сопротивления его желанию захватить Гренландию.

Юридические ограничения

Трамп давно критикует НАТО. Во время своего первого срока он утверждал, что имеет право самостоятельно вывести США из Альянса.

Однако в 2023 году Конгресс принял закон, который запрещает любому президенту выходить из НАТО без одобрения парламента. Этот закон лоббировал нынешний госсекретарь Марко Рубио, который тогда был сенатором от Флориды.

Реакция в Конгрессе

Республиканский сенатор Митч Макконнелл, возглавляющий комитет по оборонным расходам, призвал Трампа быть "четким и последовательным". Он напомнил, что после атак 11 сентября союзники по НАТО посылали своих военных воевать и гибнуть бок о бок с американцами в Афганистане и Ираке.

"Не в интересах Америки тратить больше времени на вынашивание обид на союзников, которые разделяют наши интересы, чем на сдерживание противников, которые угрожают нам", - заявил Макконнелл.