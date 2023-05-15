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"Ми нікуди не підемо". Сунак відреагував на невдоволення РФ щодо передачі Україні Storm Shadow

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Британія, Понеділок 15 травня 2023 15:17
"Ми нікуди не підемо". Сунак відреагував на невдоволення РФ щодо передачі Україні Storm Shadow Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британія після передачі Україні крилатих ракет Storm Shadow буде й надалі підтримувати державу у її боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Сунака попросили прокоментувати заяву Росії про те, що вона "вкрай негативно" ставиться до того, що Британія надає Україні більше ракет і ударних дронів великої дальності.

Прем'єр заявив, що це "цікаво чути від Кремля". Він зазначив, що Росія здійснила неспровокований і незаконний напад на Україну, вчинивши жахливі воєнні злочини.

"Як ми сказали на початку, Великобританія залишатиметься непохитною у підтримці України та її народу", - сказав прем'єр.

Сунак зазначив, що Кремля важливо знати, що Британія "нікуди не піде", додавши, що "ми тут надовго".

Нагадаємо, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Після цього у російському МЗС заявили, що розцінюють це рішення як ворожий крок Лондона, "націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки".

Окрім того, Британія передасть Україні ударні дрони з радіусом дії понад 200 км.

Про характеристики ракет Storm Shadow можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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