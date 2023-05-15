"Мы никуда не уйдем". Сунак отреагировал на недовольство РФ из-за передачи Украине Storm Shadow

Британия после передачи Украине крылатых ракет Storm Shadow будет и дальше поддерживать государство в его борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сунака попросили прокомментировать заявление России о том, что она "крайне негативно" относится к тому, что Британия предоставляет Украине больше ракет и ударных дронов большой дальности.

Премьер заявил, что это "интересно слышно от Кремля". Он отметил, что Россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на Украину, совершив ужасные военные преступления.

"Как мы сказали в начале, Великобритания будет оставаться непоколебимой в поддержке Украины и ее народа", - сказал премьер.

Сунак отметил, что Кремлю важно знать, что Британия "никуда не уйдет", добавив, что "мы здесь надолго".

Напомним, Британия передала Украине ракеты Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

После этого в российском МИД заявили, что расценивают это решение как враждебный шаг Лондона, "нацеленный на дальнейшую накачку Украины вооружениями, и ведущий к серьезной эскалации обстановки".

Кроме того, Великобритания передаст Украине ударные дроны с радиусом действия более 200 км.

О характеристиках ракет Storm Shadow можно узнать в материале РБК-Украина.

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