"Ми - наступна ціль": генсек НАТО зробив тривожний прогноз щодо війни з РФ

"Нам потрібно чітко усвідомлювати загрозу: ми - наступна ціль Росії, і ми вже в небезпеці", - сказав він під час виступу.

Рютте також зазначив, що зараз не час для "самозаспокоєння" та "самовихваляння". Хоча країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати, цього все ще недостатньо.

"Я боюся, що надто багато хто тихо самовдоволено ставиться до цього. Надто багато хто не відчуває терміновості. І надто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти зараз. Витрати та виробництво оборони союзників повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне для нашої безпеки", - зазначив він.

Рютте також підкреслив, що російський режим став "зухвалим, безрозсудним та безжальним" щодо НАТО та України. Російський диктатор Путін намагається вибудувати чергову імперію.

При цьому Путін вважає саме країни Заходу головною загрозою своїй владі. Рятівним колом для Росії зараз є Китай, також Кремль користується підтримкою диктаторських режимів в Північній Кореї та Ірані.

"Я не знаю, що в його голові"

Рютте також додав, що вже давно не знає, що відбувається у голові Путіна. Як колишньому прем'єр-міністру Нідерландів, йому довелося багато контактувати з Путіним, зокрема після вторгнення Росії до Криму та збиття пасажирського літака MH17.

"Я тоді багато телефонував Путіну та зустрічався з ним пізніше на зустрічах G20 з цього питання. Я не знаю, що в його голові. Я давно перестав здогадуватися. Те, на що я дивлюся - це факти", - сказав він.

Рютте додав, що зараз Путін - це божевільний диктатор, який готовий пожертвувати 1,1 мільйона росіян, щоб захопити невеликі клаптики землі заради своєї божевільної ідеї "історичної мети".

"Ми повинні бути напоготові. Якщо ви любите німецьку мову і не хочете розмовляти російською, це критично важливо, це неодмінна умова, бо інакше цей хлопець не зупиниться в Україні", - сумно пожартував генсек НАТО.