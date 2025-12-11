"Мы - следующая цель": генсек НАТО сделал тревожный прогноз о войне с РФ

"Нам нужно четко осознавать угрозу: мы - следующая цель России, и мы уже в опасности", - сказал он во время выступления.

Рютте также отметил, что сейчас не время для "самоуспокоения" и "самовосхваления". Хотя страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы, этого все еще недостаточно.

"Я боюсь, что слишком многие тихо самодовольно относятся к этому. Слишком многие не чувствуют срочности. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать сейчас. Расходы и производство обороны союзников должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для нашей безопасности", - отметил он.

Рютте также подчеркнул, что российский режим стал "дерзким, безрассудным и безжалостным" в отношении НАТО и Украины. Российский диктатор Путин пытается выстроить очередную империю.

При этом Путин считает именно страны Запада главной угрозой своей власти. Спасательным кругом для России сейчас является Китай, также Кремль пользуется поддержкой диктаторских режимов в Северной Корее и Иране.

"Я не знаю, что в его голове"

Рютте также добавил, что уже давно не знает, что происходит в голове Путина. Как бывшему премьер-министру Нидерландов, ему пришлось много контактировать с Путиным, в частности после вторжения России в Крым и сбития пассажирского самолета MH17.

"Я тогда много звонил Путину и встречался с ним позже на встречах G20 по этому вопросу. Я не знаю, что в его голове. Я давно перестал догадываться. То, на что я смотрю - это факты", - сказал он.

Рютте добавил, что сейчас Путин - это сумасшедший диктатор, который готов пожертвовать 1,1 миллиона россиян, чтобы захватить небольшие клочки земли ради своей безумной идеи "исторической цели".

"Мы должны быть начеку, если вы любите немецкий язык и не хотите разговаривать на русском, это критически важно, это непременное условие, иначе этот парень не остановится в Украине", - грустно пошутил генсек НАТО.