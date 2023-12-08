UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ми налаштовані оптимістично: глава МЗС Італії про інтеграцію України до Євросоюзу

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Зараз неможливо точно сказати, коли Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"На цьому етапі неможливо точно сказати, коли Україна стане державою-членом ЄС. Це залежатиме від швидкості, з якою Україна завершить приведення у відповідність до європейського законодавства і стандартів", - заявив він. 

Міністр зазначив, що український уряд продемонстрував рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі. 

"Але ми налаштовані оптимістично, оскільки уряд України продемонстрував тверду прихильність і рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі", - сказав глава італійського МЗС.

Таяні наголосив, що Італія завжди була в авангарді підтримки європейської інтеграції України і вітає рекомендації Єврокомісії про початок переговорів про вступ з Україною.

"Зелене світло" для України

8 листопада Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу. За словами Урсули фон дер Ляйєн, Україна вже провела 90% реформ, на які від неї очікував ЄС. Проте Київ має й надалі продовжувати реформи.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС розпочав з Україною переговори щодо вступу. Партія прем'єра Віктора Орбанаподала до парламенту резолюцію проти переговорів щодо вступу України до ЄС

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе нескінченно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, щоб вирішити суперечки.

Більше того, чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу і чого хоче Орбан - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІталіяВступ в ЄС