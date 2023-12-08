Підтримка України, інтеграція до ЄС та НАТО, відновлення Одеси: головне з інтерв'ю глави МЗС Італії

Італія підтримуватиме Україну під час свого головування у "Великій сімці", передбачити, коли Україна вступить до Євросоюзу, поки неможливо, але Рим налаштований оптимістично, саміт НАТО у Вашингтоні наступного року буде дуже важливим для України.

Про це і не лише РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, під час саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, що відбувся минулого тижня в Брюсселі. Далі - головне з відповідей Таяні.

Про продовження підтримки України

"Пріоритети нашого уряду залишаються незмінними: збереження непохитної та непохитної підтримки України, її народу та її законної самооборони, водночас із чиненням максимального тиску на Росію, щоб створити належні умови для серйозного переговорного процесу з досягнення справедливого, міцного та всеосяжного миру. Це означає прагнення до рішення, яке поважало б свободу, суверенні прерогативи та гідність України", - сказав Таяні.

За словами міністра, у 2024 році, під час головування Італії у "Великій сімці", Україна і наша багатопланова підтримка будуть на першому місці в порядку денному.

Крім того, Таяні висловив захоплення "мужністю, з якою український народ продовжує вести важку боротьбу за захист європейських цінностей свободи, плюралізму і демократії".

Про те, чим Італія допомогла та допоможе Україні

"Наразі ми надали 7 пакетів допомоги у сфері оборони і маємо намір надавати подальші заходи підтримки в цій галузі. Тим часом ми ведемо переговори з нашими українськими колегами - в координації з партнерами і союзниками - про умови наших зобов'язань у сфері безпеки і довгострокової допомоги Україні. Італія також бере активну участь у військовій допомозі в рамках ЄС. Держави-члени ЄС скоординовано доставили в Україну велику кількість військової техніки", - сказав глава італійського МЗС.

Також міністр наголосив і на важливості подальшої фінансової підтримки України та її відновлення - це також посідатиме важливе місце на порядку денному G7 наступного року, поряд із просуванням реформ в Україні.

"Приватний сектор також має відігравати ключову роль, зокрема в процесі відновлення України, що також лежатиме в основі наших майбутніх зобов'язань, оскільки 2025 року ми прийматимемо Конференцію з відновлення України", - зазначив Таяні.

За словами міністра, італійська допомога Україні також проходить через надійні канали Євросоюзу. Так, Брюссель уже виділив 7,2 мільярда євро у 2022 році та 15 мільярдів євро у 2023 році на програми макрофінансової допомоги, а ще 3 мільярди євро буде виплачено до кінця 2023 року.

"Італія продовжить надавати Україні всебічну підтримку стільки, скільки необхідно, як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні, у політичній, економічній, військовій та гуманітарній сферах", - підсумував глава МЗС Італії.

Про інтеграцію України до ЄС та НАТО

"На цьому етапі неможливо точно сказати, коли Україна стане державою-членом ЄС. Це залежатиме від швидкості, з якою Україна завершить приведення у відповідність до європейського законодавства і стандартів. Але ми налаштовані оптимістично, оскільки уряд України продемонстрував тверду прихильність і рішучість зробити конкретні кроки вперед у дуже швидкому темпі", - сказав глава італійського МЗС.

Таяні наголосив, що Італія завжди була в авангарді підтримки європейської інтеграції України і вітає рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ з Україною.

"Що стосується НАТО, то наступний саміт у Вашингтоні буде дуже важливим. Це ще більше зміцнить підтримку України з боку союзників, оскільки країна продовжує захищати свою територіальну цілісність, суверенітет і невід'ємне право обирати власні механізми безпеки. Робота Ради НАТО-Україна йде повним ходом, і коли союзники по НАТО зберуться у Вашингтоні наступного року, настане час підбити підсумки зусиль, яких Україна докладає для підвищення сумісності з Північноатлантичним альянсом, зокрема в рамках адаптованої щорічної національної програми. Щойно умови буде виконано і союзники погодяться, ми надішлемо Україні запрошення приєднатися до Альянсу", - сказав Таяні.

Про двосторонні українсько-італійські відносини

"Двосторонні відносини між Італією та Україною завжди були близькими і надихалися справжньою дружбою та глибокими зв'язками між нашими народами: до лютого 2022 року Італія приймала одну з найбільших українських громад у Європі, і на сьогоднішній день ми надали притулок більш ніж 170 000 осіб", - сказав Таяні.

За його словами, двостороння допомога Італії Україні перевищує 2 млрд євро, зокрема 800 млн євро на підтримку біженців, 330 млн євро на підтримку бюджету, 75 млн євро на гуманітарну допомогу. Італія підтримує якнайшвидше відновлення та реконструкцію, поєднуючи надзвичайні заходи з довгостроковими.

"Під час нещодавньої розмови міністрів закордонних справ G7+ щодо енергетичних потреб України Італія підтвердила свою прихильність зміцненню енергетичної стійкості України перед обличчям зими. Хочу підкреслити той факт, що італійський бізнес приділяє велику увагу нашій підтримці України. 26 квітня ми організували дуже успішну двосторонню конференцію в Римі за участю тисячі компаній. Навесні ми плануємо провести Бізнес-форум у Києві як проміжний огляд на шляху до Конференції з відновлення України-2025", - сказав Таяні.

Крім того, Італія взяла на себе шефство у відновленні Одеси.

"За допомогою цієї ініціативи ми хочемо використати італійський і міжнародний архітектурний досвід і наші ноу-хау в галузі захисту та відновлення культурної спадщини для реконструкції та перетворення українських міст", - сказав глава італійсько-української спільноти.