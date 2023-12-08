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Мы настроены оптимистично: глава МИД Италии об интеграции Украины в Евросоюз

Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Сейчас невозможно точно сказать, когда Украина станет гленом Европейского союза.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"На данном этапе невозможно точно сказать, когда Украина станет государством-членом ЕС. Это будет зависеть от скорости, с которой Украина завершит приведение в соответствие с европейским законодательством и стандартами", - заявил он. 

Министр отметил, что украинское правительство продемонстировало решимость предпринять конкретные шаги вперед в очень быстром темпе. 

"Но мы настроены оптимистично, поскольку правительство Украины продемонстрировало твердую приверженность и решимость предпринять конкретные шаги вперед в очень быстром темпе", - сказал глава итальянского МИД.

Таяни подчеркнул, что Италия всегда была была в авангарде поддержки европейской интеграции Украины и приветствует рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной.

"Зеленый свет" для Украины

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешить споры.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.

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