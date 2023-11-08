Чи може війна і корупція завадити Україні вступити до ЄС: що каже Єврокомісія

Продовження антикорупційних реформ в Україні дозволило Європейській комісії у своєму звіті рекомендувати початок офіційних переговорів щодо вступу країни до ЄС. Бойові дії через вторгнення РФ не завадять цьому процесу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на виступ глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в щорічному звіті ЄК щодо розширення.

"Ми вражені прогресом України. Вже десять років. З початку ще протестів на Майдані Україна чітко вказувала на своє бажання доєднатися до Євросоюзу і вона дійсно боролася за це", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляйєн, також Україна "повсякденно працює" над реформами для вступу до Європейського союзу.

"Щодо корупції та відмивання грошей, посилання та проведення цих реформ, які були проведені за останні місяці, ми бачимо, що у відповідному напрямку рухається Україна і відповідно законів. І оця правильність напрямку вже надає можливість запропонувати початок переговорів", - пояснила голова Єврокомісії.

При цьому вона наголосила, що до початку офіційних переговорів Україна має "продовжувати цей рух".

"Це є чітким сигналом підтримки України з боку ЄС", - резюмувала фон дер Ляйєн.

Що передувало

Сьогодні, 8 листопада, Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу.

Додамо, що перед цим в пресі з'явилися повідомлення про те, що Україна виконала чотири з семи рекомендацій, які необхідні для початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС - виконаними вважаються:

реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; боротьба з відмиванням коштів; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським.

При цьому Україні ще слід впровадити: