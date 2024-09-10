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Ми не можемо змусити Росію дотримуватись міжнародного права, - ООН

Вівторок 10 вересня 2024 10:36
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Ми не можемо змусити Росію дотримуватись міжнародного права, - ООН Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй (ООН) не має інструментів або ж повноважень, щоб змусити Російську Федерацію (РФ) дотримуватись міжнародного права. Вона лише продовжує "сподіватись та очікувати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Генеральної Асамблеї ООН Денніса Френсіса під час пресконференції у Нью-Йорку.

Як відзначив Френсіс, ООН діє відповідно до спільних цінностей, а також переконань, сподіваючись, що всі члени міжнародної організації дотримуватимуться зобов'язань й поважатимуть територіальну цілісність інших країн.

За його словами, ООН продовжує сподіватись та очікувати, що РФ виконуватиме обов'язки, втім, він сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити країну-терориста дотримуватись Статуту ООН й міжнародного права.

Також Френсіс відзначив, що Генеральна Асамблея прийняла "ряд рішучих резолюцій", які закликають ворога дотримуватися закону та вивести своїх терористів з території України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", - підкреслив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з заявою Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), російські терористи продовжують застосовувати проти українських захисників спеціальні боєприпаси, що споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Також, за словами голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніеля Белла, Росія закатувала 95% українських військовополонених.

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