Окупанти продовжують здійснювати хімічні атаки проти Сил оборони, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що за минулий місяць було зафіксовано 447 випадків застосування ворожими силами хімічних боєприпасів проти українських військових.

Зазначається, що за період з 15 лютого 2023 року по 24 серпня поточного року число таких випадків дорівнює 4035.

У Генштабі пояснили, що застосування боєприпасів, що споряджені хімічними речовинами, відбувається одночасно зі звичайними засобами вогневого ураження.

Противник використовує для хімічних атак речовини К-51 та РГ-ВО. Вони є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання під час ведення війни.

У Генштабі зазначили, що також є значна частка ворожих боєприпасів, що містить небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

"Цим Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - йдеться у повідомленні.

Хімічні атаки російських загарбників проти українських захисників

З 2014 року, після окупації Криму та частин Донецької, Луганської областей, Росію неодноразово звинувачували в застосуванні хімічних речовин проти українських військових та мирного населення. Одним із прикладів було використання сльозогінного газу під час обстрілів позицій українських сил.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року випадки російських хімічних атак стали більш серйозними. До прикладу, у квітні 2022 року стало відомо про застосування російськими силами хімічної зброї в Маріуполі, ймовірно фосфору. Ці атаки викликали занепокоєння міжнародної спільноти. Очікувано, що Росія заперечує використання хімічної зброї.

Станом на вересень 2024 року, російські війська також продовжують використовувати боєприпаси з отруйними речовинами, скидаючи їх з безпілотників на позиції ЗСУ, що створює додаткові загрози для українських військових. Росія такими діями в черговий раз порушує міжнародне право, у тому числі Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.