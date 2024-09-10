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Мы не можем заставить Россию соблюдать международное право, - ООН

Вторник 10 сентября 2024 10:36
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Мы не можем заставить Россию соблюдать международное право, - ООН Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет инструментов или полномочий, чтобы заставить Российскую Федерацию (РФ) соблюдать международное право. Она только продолжает "надеяться и ждать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Генеральной Ассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

Как отметил Фрэнсис, ООН действует в соответствии с общими ценностями, а также убеждениями, надеясь, что все члены международной организации будут придерживаться обязательств и уважать территориальную целостность других стран.

По его словам, ООН продолжает надеяться и ожидать, что РФ будет исполнять обязанности, впрочем, он сомневается в том, что у организации достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить страну-террориста придерживаться Устава ООН и международного права.

Также Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих врага соблюдать закон и вывести своих террористов с территории Украины.

"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия России является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", - подчеркнул он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что согласно заявлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские террористы продолжают применять против украинских защитников специальные боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами .

Также, по словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэля Белла, Россия запытала 95% украинских военнопленных .

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