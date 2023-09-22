США, Росія та Китай активізували діяльність на ядерних полігонах, - CNN
Протягом останніх років, згідно з супутниковими знімками, Росія, США і Китай побудували нові об'єкти й прорили нові тунелі на своїх ядерних полігонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що наразі немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до ядерних випробувань. Водночас супутникові кадри демонструють розширення трьох ядерних полігонів протягом останніх кількох років, а саме:
- полігону у далеко-західному регіоні Сіньцзян, який експлуатується Китаєм;
- полігону на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, який експлуатується Росією;
- полігону в пустелі Невада, який експлуатується США.
Як відзначив ад'юнкт-професора Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна Джеффрі Льюїс, на супутникових знімках, які були зроблені протягом останніх трьох-п'яти років можна побачити нові тунелі під горами, нові дороги й сховища. Зокрема збільшився рух транспортних засобів, які в'їжджають і виїжджають з цих об'єктів.
"Ми бачимо дуже багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - заявив Джеффрі Льюїс.
Перегони з модернізації
Варто додати, що жодна країна не відновлювала ядерні випробування після заборони Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Тоді ж Китай й США підписали договір, втім не ратифікували його.
"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і США, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, а й у підготовку видів діяльності, які були б необхідні для проведення випробувань", - відзначив полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.
Аналітики, зі свого боку, стверджують про те, що розширення полігонів ризикує спровокувати перегони з модернізації інфраструктури для випробування ядерної зброї в період глибокої недовіри між Вашингтоном і двома авторитарними урядами.
СНО-III
Двосторонній договір між Росією та США, який полягав у подальшому взаємному скороченні арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.
В лютому 2021 року Сполучені Штати Америки продовжили дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією. Вже 21 лютого 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про припинення участі у ДСНО. На наступний день Держдума РФ ухвалила закон, а 28 лютого голова Кремля підписав його.
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