США, Росія та Китай активізували діяльність на ядерних полігонах, - CNN

Протягом останніх років, згідно з супутниковими знімками, Росія, США і Китай побудували нові об'єкти й прорили нові тунелі на своїх ядерних полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що наразі немає жодних доказів того, що Росія, США чи Китай готуються до ядерних випробувань. Водночас супутникові кадри демонструють розширення трьох ядерних полігонів протягом останніх кількох років, а саме:

полігону у далеко-західному регіоні Сіньцзян, який експлуатується Китаєм;

полігону на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, який експлуатується Росією;

полігону в пустелі Невада, який експлуатується США.

Як відзначив ад'юнкт-професора Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна Джеффрі Льюїс, на супутникових знімках, які були зроблені протягом останніх трьох-п'яти років можна побачити нові тунелі під горами, нові дороги й сховища. Зокрема збільшився рух транспортних засобів, які в'їжджають і виїжджають з цих об'єктів.

"Ми бачимо дуже багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - заявив Джеффрі Льюїс.

Перегони з модернізації

Варто додати, що жодна країна не відновлювала ядерні випробування після заборони Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року. Тоді ж Китай й США підписали договір, втім не ратифікували його.

"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і США, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, а й у підготовку видів діяльності, які були б необхідні для проведення випробувань", - відзначив полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.

Аналітики, зі свого боку, стверджують про те, що розширення полігонів ризикує спровокувати перегони з модернізації інфраструктури для випробування ядерної зброї в період глибокої недовіри між Вашингтоном і двома авторитарними урядами.

СНО-III

Двосторонній договір між Росією та США, який полягав у подальшому взаємному скороченні арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

В лютому 2021 року Сполучені Штати Америки продовжили дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із Росією. Вже 21 лютого 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про припинення участі у ДСНО. На наступний день Держдума РФ ухвалила закон, а 28 лютого голова Кремля підписав його.