США під керівництвом Трампа готуються до можливих підземних ядерних випробувань

США мають намір повернутися до практики ядерних випробувань після більш ніж 30 років паузи. Рішення може торкнутися формату підземних тестів, що викликає стурбованість у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Президент США підтвердив намір країни відновити ядерні випробування, вперше за останні три десятиліття. При цьому він не став уточнювати, чи будуть включені в програму підземні випробування, які активно проводилися за часів Холодної війни.

"Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування", - заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди, відповідаючи на запитання про можливі підземні вибухи.

За його словами, інші держави вже проводять подібні перевірки, і якщо вони це роблять, то "Америка вчинить так само".

Рішення після 33 років паузи

Напередодні американський лідер повідомив, що розпорядився відновити процес випробувань ядерної зброї після 33-річної перерви. Цей крок, на думку аналітиків, став сигналом на адресу таких ядерних держав, як Китай і Росія.

Заява прозвучала під час польоту на гелікоптері Marine One, що прямував на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському Пусані.

Поки що незрозуміло, чи йдеться про проведення ядерних вибухових випробувань під контролем Національного управління ядерної безпеки, чи про льотні перевірки ракет, здатних нести боєголовки.

Однак згадка про "підземні випробування" викликала широкий резонанс, адже саме такий формат використовувався США до 1992 року.

Реакція та наслідки

Міністр оборони США Піт Хегсет під час візиту до Малайзії заявив, що повернення до випробувань є "дуже відповідальним способом" підтримання ядерного стримування, зазначивши, що Пентагон співпрацюватиме з Міністерством енергетики. "Ми швидко рухаємося вперед", - наголосив він.

Водночас Демократична представниця Діна Тайтус із Невади, де розташований основний американський ядерний полігон, внесла законопроєкт, що забороняє відновлення підземних випробувань і блокує їхнє фінансування.

Вона попередила, що такий крок може підштовхнути Росію і Китай до аналогічних дій і знову поставити жителів Невади під загрозу радіації та екологічної шкоди.