ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США під керівництвом Трампа готуються до можливих підземних ядерних випробувань

США, Субота 01 листопада 2025 03:15
UA EN RU
США під керівництвом Трампа готуються до можливих підземних ядерних випробувань Ілюстративне фото: США під керівництвом Трампа готуються до можливих підземних ядерних випробувань (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

США мають намір повернутися до практики ядерних випробувань після більш ніж 30 років паузи. Рішення може торкнутися формату підземних тестів, що викликає стурбованість у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Президент США підтвердив намір країни відновити ядерні випробування, вперше за останні три десятиліття. При цьому він не став уточнювати, чи будуть включені в програму підземні випробування, які активно проводилися за часів Холодної війни.

"Ви дуже скоро дізнаєтеся, але ми проведемо деякі випробування", - заявив Трамп журналістам на борту літака Air Force One дорогою до Флориди, відповідаючи на запитання про можливі підземні вибухи.

За його словами, інші держави вже проводять подібні перевірки, і якщо вони це роблять, то "Америка вчинить так само".

Рішення після 33 років паузи

Напередодні американський лідер повідомив, що розпорядився відновити процес випробувань ядерної зброї після 33-річної перерви. Цей крок, на думку аналітиків, став сигналом на адресу таких ядерних держав, як Китай і Росія.

Заява прозвучала під час польоту на гелікоптері Marine One, що прямував на зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у південнокорейському Пусані.

Поки що незрозуміло, чи йдеться про проведення ядерних вибухових випробувань під контролем Національного управління ядерної безпеки, чи про льотні перевірки ракет, здатних нести боєголовки.

Однак згадка про "підземні випробування" викликала широкий резонанс, адже саме такий формат використовувався США до 1992 року.

Реакція та наслідки

Міністр оборони США Піт Хегсет під час візиту до Малайзії заявив, що повернення до випробувань є "дуже відповідальним способом" підтримання ядерного стримування, зазначивши, що Пентагон співпрацюватиме з Міністерством енергетики. "Ми швидко рухаємося вперед", - наголосив він.

Водночас Демократична представниця Діна Тайтус із Невади, де розташований основний американський ядерний полігон, внесла законопроєкт, що забороняє відновлення підземних випробувань і блокує їхнє фінансування.

Вона попередила, що такий крок може підштовхнути Росію і Китай до аналогічних дій і знову поставити жителів Невади під загрозу радіації та екологічної шкоди.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп відхилив прохання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення Угорщини із санкційного режиму, який діє проти поставок російської нафти, наголосивши на незмінності американської позиції з цього питання.

Зазначимо, що США скасували заплановану зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті після того, як Москва висунула жорсткі умови, що стосуються України, що Вашингтон визнав неприйнятним для продовження переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ядерні випробування
Новини
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні