"Ми матимемо найбільший арсенал ракет у світі": Трамп зробив гучну заяву про зброю США

Вже за кілька місяців Сполучені Штати Америки матимуть більше боєприпасів та ракет, ніж будь-хто у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

"За кілька місяців ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна колись мала. У нас буде більше ракет, ніж у будь-якої країни", - сказав президент Трамп.

Трамп анонсував значне збільшення арсеналу США, яке, за його ж словами, має відбутись вже найближчими місяцями.

Партнери зможуть купувати зброю США для України

Нагадаємо, що 21 липня відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Невдовзі міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що США спільно з НАТО запустять новий механізм, який дозволить країнам Європи закуповувати американське озброєння для України.

Зокрема, було обговорено конкретні деталі цієї ініціативи.

Міністр також додав, що Німеччина долучиться до постачання 5 систем Patriot і зазначив, що їх незабаром мають передати.

Наступного дня міністр оборони Шмигаль та генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили ініціативу закупівлі американської зброї для України.

Детальніше про те, чим Україні можуть допомогти Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що раніше сьогодні французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро розкрив реальну позицію Трампа щодо України.

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