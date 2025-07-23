"У нас будет крупнейший арсенал ракет в мире": Трамп сделал громкое заявление об оружии США

Уже через несколько месяцев Соединенные Штаты Америки будут иметь больше боеприпасов и ракет, чем кто-либо в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"За несколько месяцев мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна когда-либо имела. У нас будет больше ракет, чем у любой страны", - сказал президент Трамп.

Трамп анонсировал значительное увеличение арсенала США, которое, по его же словам, должно состояться уже в ближайшие месяцы.

Партнеры смогут покупать оружие США для Украины

Напомним, что 21 июля состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Вскоре министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США совместно с НАТО запустят новый механизм, который позволит странам Европы закупать американское вооружение для Украины.

В частности, были обсуждены конкретные детали этой инициативы.

Министр также добавил, что Германия присоединится к поставке 5 систем Patriot и отметил, что их вскоре должны передать.

На следующий день министр обороны Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили инициативу закупки американского оружия для Украины.

Подробнее о том, чем Украине могут помочь Германия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция, читайте в материале РБК-Украина.

Заметим также, что ранее сегодня французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро раскрыл реальную позицию Трампа по Украине.

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