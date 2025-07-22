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Партнери зможуть купувати зброю США для України: Шмигаль і Рютте обговорили ініціативу

Вівторок 22 липня 2025 05:11
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Партнери зможуть купувати зброю США для України: Шмигаль і Рютте обговорили ініціативу Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

Міністр оборони Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили ініціативу закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook очільника Міноборони України.

Він поінформував, що розмова відбулася після зустрічі у форматі "Рамштайн". Зокрема, вони підбили підсумки засідання та скоординували подальшу роботу, і говорили про нещодавню ініціативу.

"Говорили також про нову ініціативу, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, в тому числі системи Patriot, для України. Дякуємо всім країнам, які висловили готовність долучитися", - зазначив Шмигаль.

Також він подякував Рютте "за сильну промову на підтримку" України під час засідання Контактної групи.

"Будуємо міцне та дружнє партнерство задля сталого миру й безпеки", - резюмував глава Міноборони.

Засідання "Рамштайн"

Нагадаємо, що вчора, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Невдовзі Шмигаль повідомив, що США спільно з НАТО запускають новий механізм, який дозволить країнам Європи закуповувати американське озброєння для України. Зокрема, було обговорено конкретні параметри цієї ініціативи.

Він також додав, що Німеччина долучиться до постачання 5 систем Patriot і їх незабаром мають передати.

Детальніше про те, чим допоможуть Німеччина, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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