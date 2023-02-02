Дуда готовий побудувати залізну завісу до хмар, щоб Росія трималась подалі

У Польщі готові відновити залізну завісу, якщо на сході буде агресивна держава, яка хоче вбивати та забирати свободу у своїх сусідів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

За словами президента Польщі Анджея Дуди, країна докладе усіх зусиль, аби не допустити розгортання регіональної війни в Європі. При цьому Польща створює військовий потенціал стримування.

"Наразі ми мобілізуємось. Збільшуємо ліміт наших оборонних видатків, вони недавно перевищили рівень 2% від ВВП і будуть на рівні 4% у 2023 році. Польське суспільство це розуміє", - сказав він.

Дуда також прокоментував заклики відбудувати залізну завісу.

"Я готовий до того, що залізна завіса буде відбудована, якщо ми матимемо справу з агресивною державою на східному кордоні, яка хоче вбивати свої сусідів, яка хоче забрати їх землю, яка хоче відібрати їхню свободу. Тому я готовий збудувати залізну завісу аж до хмар просто для того, щоб вони трималися від нас подалі", - сказав він.

Він впевнений, що поляки більше ніколи не хотіли б побачити у себе "рускій мір".

"Нехай Росія забере собі свій рускій мір, як їм він подобається. Нам не подобається", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що кожна держава може сама вирішувати свою долю та жодні виправдання РФ за розв'язану війну проти України не витримують критики.

"Немає жодних сфер впливу Росії чи США. Йдеться про те, чи дозволяємо ми людям вибирати, на чиєму боці ми хочемо бути. У Польщі пройшов референдум про вступ до Євросоюзу, НАТО, в результаті чого ми самі вирішили свою долю", - сказав Дуда, додавши, що Україна також повинна сама визначати свій шлях.

Як повідомлялося раніше, до Польщі прибули системи Patriot, які посилять ППО країни та сприятимуть захисту східного флангу НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.