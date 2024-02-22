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Ми маємо лише план А: підтримка України, - Мішель

Фото: голова Ради ЄС Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Європейського Союзу є тільки план А. Він полягає в повній підтримці України у війні з Росією.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

"Є тільки план А: підтримка України. Політична підтримка, яка означає розширення. Але також залучення Глобального Півдня, пояснення того, що те, що робить Росія, вкрай небезпечно для стабільності світу. Це означає фінансову підтримку", - заявив він: відповідаючи про наступні кроки ЄС у допомозі Україні. 

Мішель підкреслив, що ЄС також працює над тим, щоб спробувати використати заморожені російські активи.

"Військова підтримка в короткостроковій перспективі за допомогою Європейського мирного фонду, заохочуючи європейську промисловість виробляти більше і підтримувати мирні зусилля Зеленського. А потім переконати наших союзників приєднатися до наших поточних цілей. Ось чому зобов'язання США надзвичайно важливі", - додав він. 

Глава Ради ЄС наголосив, що Брюссель наразі зробив усе, що зміг. 

"Поки що ми зробили все, що могли, - максимум, з огляду на європейський проект: ми не один уряд, не один парламент, не одна централізована влада, а 27 демократій", - заявив він.

Допомога від ЄС

Лідери Європейського союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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