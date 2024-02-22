У нас есть только план А: поддержка Украины, - Мишель

"Есть только план А: поддержка Украины. Политическая поддержка, которая означает расширение. Но также привлечение Глобального Юга, объяснение того, что то, что делает Россия, крайне опасно для стабильности мира. Это означает финансовую поддержку", - заявил он: отвечая о слудующих шагах ЕС в помощи Украине.

Мишель подчеркнул, что ЕС также работает над тем, чтобы попытаться использовать замороженные российские активы.

"Военная поддержка в краткосрочной перспективе с помощью Европейского мирного фонда, поощряя европейскую промышленность производить больше и поддерживать мирные усилия Зеленского. А затем убедить наших союзников присоединиться к нашим текущим целям. Вот почему обязательства США чрезвычайно важны", - добавил он.

Глава Совета ЕС подчернул, что Брюссель на данный момент сделал все, что смог.

"Пока мы сделали все, что могли, - максимум, учитывая европейский проект: мы не одно правительство, не один парламент, не одна централизованная власть, а 27 демократий", - заявил он.

Помощь от ЕС

Лидеры Европейского союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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