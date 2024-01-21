Дуда надеется на встречу "Люблинского треугольника" в ближайшем будущем

Восточная Европа должна бороться за свободу против российских захватчиков. Вот почему так важно поддержать Украину в войне с Россией.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-концеренции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WPolityce.

"В каком-то смысле, к сожалению, это наша традиция - бороться за свободу против российских захватчиков. Поэтому сегодня для нас обоих и для нашей части Европы так важно поддержать Украину", подчеркнул он.

Дуда добавил, что несколько дней назад они уже обсуждали вопрос помощи Украине на Давосском экономическом форуме, где поддержка Киева была одним из важнейших пунктов повестки дня.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем встретиться в формуле "Люблинский треугольник" с нашим другом президентом Владимиром Зеленским и обсудить, как поддержать Украину, в частности, перед предстоящим юбилейным саммитом НАТО в Вашингтоне", - сказал президент Польши.

Посещение Зеленским Давоса

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Давос (Швейцария) для участия во Всемирном экономическом форуме. В частности, глава государства выступил с речью в ходе мероприятия.

С главными заявлениями Зеленского в ходе выступления можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Также украинский президент 17 января по итогам Всемирного экономического форума в Давосе сделал ряд заявлений, в частности высказался о задержке помощи для страны со стороны партнеров и союзников, отреагировал на поставки ракет КНДР в Россию, и высказался о возможном президентстве Дональда Трампа в США.

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