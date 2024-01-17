Зеленський про затримку допомоги для України: не радив би експериментувати

Україна закликає не експериментувати з затягуванням щодо допомоги. Це може призвести до кризи і не лише в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Давосі.

"Якщо чесно, я б не радив нам всім експериментувати. Бо це страшний експеримент затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, в більшості своїй українських людей, але це і безпека європейського континенту і буде мати вплив безумовно на безпеку всіх континентів", - сказав він.

Глава держави наголосив, що без західної допомоги Україна буде слабшою на полі бою. Може виникнути дефіцит артилерії, зенітних ракет для протиповітряної оборони. Це своєю чергою призведе де того, що Україна, наприклад, не зможе відбивати удари балістичними ракетами.

"Буде велика кількість вбивств і велика кількість поранених людей. Ось вам і все. Завдяки системам протиповітряної оборони, наприклад, яка високовартісна, дуже високовартісна, в нас немає в цьому році блекауту. І в наших людей є тепло, у нас є вода і в лікарнях, і в дитсадках, і в школах. Тому, що ж станеться? Станеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського союзу Україна буде боротися, Україна буде слабкіше, і це буде можливість для Росії захопити нас", - заявив президент.

Зеленський вважає, що у разі програшу України буде війна НАТО з Російською Федерацією. На думку українського президента, російський диктатор Володимир Путін цього реально хоче.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

Крім того, ЄС поки що також не ухвалив виділення Україні чотирирічного пакета допомоги на 50 млрд євро через вето Угорщини.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. За даними Politico, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу, тому фінансування можуть узгодити протягом найближчих кількох тижнів.