Про Путіна, ризики від війни та мир: головні заяви Зеленського у Давосі

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням. Під час якого він назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовжень конфліктів у світі, пояснив чим загрожує заморожування війни та закликав приєднатися до української "формули миру".

Про Путіна

Президент України на початку виступу звернувся до учасників і зазначив, що цінує їх готовність почути відповіді на справді важливі запитання: "Коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним?".

"Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна - ред.) триває майже 10 років. І майже 10 років як Росія втручається в справи африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ", - сказав Зеленський.

За словами президента Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у 20 столітті - масові депортації, зрівняння з землею міст та сіл та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися.

"Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться. Ми повинні змінитися", - зазначив президент.

Про співпрацю Росії з Іраном і КНДР та загрозу для інших країн

Глава держави наголосив, що можливі напрямки агресії РФ поза Україною стають очевиднішими. За його словами, відповідь Путіна на заклики до миру - це постачання все нових і нових озброєнь із Північної Кореї та Ірану.

"Режими, подібні до його, існують, поки ведуть війни. І ми - ми всі у вільному світі - існуємо доти, доки можемо захистити себе. Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то глибоко помиляється. Дедалі очевиднішими стають можливі напрямки і навіть часові рамки нової російської агресії за межі України", - заявив президент.

Зеленський вважає, якщо в наступні роки потрібно разом боротися з Путіним, то краще покінчити з диктатором і його воєнною стратегією зараз. І Україна - це така можливість.

"Навіть нинішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані просто використовують його божевілля, поки у нього все ще є технології та ресурси, щоб їм заплатити. Ніхто не вірить у своє майбутнє і не інвестує в нього. І ми всі сьогодні, навіть більше, ніж учора, повинні інвестувати в наближення миру - миру, який є водночас справедливим і стабільним", - сказав Зеленський.

Про заклики від союзників "не ескалювати"

Глава держави нагадав, що світ постійно закликав "не ескалювати" і при цьому наголосив, що лише повна сила санкцій змусить Путіна до поступок.

"До повномасштабного вторгнення ми постійно чули - не ескалювати! Ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти розширенню війни. Нам сказали: не ескалюйте. І після 24 лютого ніщо так не зашкодило нашим коаліціям, як ця концепція. Загинули багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року. Деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий", - акцентував Зеленський.

Про Patriot, Чорноморський флот та російські літаки

Президент зауважив, що Україні вдалося спростувати російський наратив про "ракети, які неможливо збити". І як приклад цьому навів Patriot.

"Багато хто побоювався наслідків, якщо Україна отримає зброю далекої дії. В результаті - Росія втрачає тільки більше. Ми чули, що Росія ніколи не дозволить відкрити "зерновий коридор" без її участі. З наших портів перевезено майже 16 мільйонів тонн вантажів. І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна має здобути перевагу в повітрі, як зробила це в Чорному морі.

"Ми можемо це зробити. Партнери знають, що потрібно і в яких кількостях. Це дозволить прогресувати. Буквально два дні тому ми довели, що Україна може вражати навіть дуже цінні російські військові літаки, які раніше ніхто не збивав", - зауважив Зеленський.

Про санкції проти РФ та замороження її активів

Він нагадав, що багато санкційних кроків відкладалися на місяці, навіть роки, тому що вони зіткнулися зі шквалом погроз з боку Москви. Але жодна з цих погроз не збулася, адже це виявилося блефом.

"І як можна задовольнятися санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо вони навіть не блокують її виробництво ракет? У кожній російській ракеті є критичні компоненти із західних країн. Десятки компонентів у кожній ракеті. Звичайно, я вдячний за кожен пакет санкцій. Але наближення миру стане винагородою для всіх, хто піклується про те, щоб санкції діяли на сто відсотків", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, наближення миру буде нагородою для усіх, хто переймається дотриманням санкцій на 100%.

Про заклики до замороження війни

Глава держави наголосив, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову.

"Путін - єдиний терорист у світі, який взяв у заручники АЕС. Має бути сильна реакція цього року. Зокрема, замороження російських активів і переведення їх на відбудову України, адже Путін любить гроші і чим більше він їх втратить - тим більше він пожалкує. Путін повинен пошкодувати. Нам потрібно, щоб він програв. Нам потрібно нарешті розвіяти думку про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини. І ми можемо це зробити", - заявив Зеленський.

Він додав, що кожне зменшення тиску на агресора лише додає роки війні.

Про "формулу миру" та глобальний саміт

Водночас Зеленський підкреслив - кожна інвестиція в довіру захисника скорочує війну.

"Ми повинні дати можливість відповісти на найважливіше питання: Війна закінчиться - справедливим і стабільним миром. І я хочу, щоб ви стали частиною цього миру - починаючи прямо зараз - щоб наблизити мир. І ви нам потрібні в Україні - будувати, реконструювати, відновлювати життя. З Україною кожен із вас може бути ще успішнішим. І в ці дні, прямо тут, у Швейцарії, ми зробили ключовий політичний внесок у можливість припинення війни", - сказав президент.

Він нагадав, що в Давосі днями відбулася найбільш представницька зустріч радників з питань національної безпеки щодо реалізації "формули миру", де було представлено понад 80 країн та міжнародних організацій.

"Вчора я мав дуже продуктивні переговори з президентом Швейцарії, обговорюючи можливість проведення у Швейцарії саміту на рівні лідерів - Глобального саміту миру. Сьогодні наші команди вже почали роботу над організацією такого саміту. Не Третя світова війна, а Глобальний саміт миру", - акцентував Зеленський.

У підсумку він запросив всіх лідерів і країни, які поважають мир і міжнародне право, приєднатися до ініціативи.

"Разом ми зможемо відповісти на будь-які важливі питання. І це будуть найкращі відповіді. Відповіддю має бути мир", - підсумував президент.

Зеленський у Швейцарії

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський від учора перебуває із робочим візитом у Швейцарії. Так, 15 січня він зустрівся у Берні із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд, а також депутатами швейцарського парламенту.

Під час якого було обговорено: українську "формулу миру", ситуацію на полі бою в Україні, важливість підтримки партнерів. Також було порушено питання необхідності міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії. Окрім цього Зеленський наголосив на важливості визнання Швейцарією Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

Сьогодні ж президент розпочав роботу в Давосі. Він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, однією з головних тем перемовин стала ситуація на фронті та потреби України, зокрема ППО. Також обговорювалися підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні та гарантії безпеки.

Також український лідер на полях Форуму взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" та зустрівся і з керівництвом компанії JP Morgan та найбільшими міжнародними інвесторами задля залучення приватного капіталу до відбудови України.

Після чого Зеленський мав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

Між тим, за інформацією Bloomberg, на форумі у Давосі Зеленський буцімто отримає від президента США Джо Байдена послання із закликом до України перейти до оборони у війні проти РФ.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Нагадаємо, що вчора, 15 січня стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, який триватиме до п'ятниці, 19 січня. На захід зібралися понад 100 глав держав і урядів. Під час ВЕФ учасники обговорять глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем - конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Додамо, що напередодні офіційного відкриття в Давосі пройшла зустріч щодо української "формули миру" на рівні радників з нацбезпеки. Участь в якій взяла 81 держава та міжнародна організація.

Детальніше про програму Давосу 2024, його учасників та теми - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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