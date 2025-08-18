"Ми любимо їх". Трамп надіслав меседж українцям на зустрічі із Зеленським

Зазначимо, візит Зеленського разом із європейськими лідерами до Вашингтона відбувається в рамках мирних зусиль Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. До цього минулого тижня було організовано саміт із Володимиром Путіним на Алясці.

За його підсумками не повідомили ні про які конкретні домовленості. Президент США заявив, що угоди немає, але був прогрес. Згідно з інсайдами західних медіа, російський диктатор не готовий відмовлятися від територіальних претензій і вимагає поступок від України тільки за можливість заморозити поточну лінію фронту.

Сьогодні в Білому домі з Трампом мають обговорювати умови мирної угоди, про які той говорив із Путіним. Відомо, що після зустрічі із Зеленським тет-а-тет буде спільна зустріч за участю європейських лідерів.

Перед сьогоднішнім прийомом Трамп заявив, що точно знає, що робить. А президент Зеленський наголошував, що саме Росія має робити кроки до миру.

Як очікується, одним із результатів має стати ясність щодо можливості провести тристоронній саміт у форматі Трамп-Зеленський-Путін, на якому реальні переговори можуть завершитися мирною угодою. За даними ЗМІ, така зустріч могла б відбутися у Ватикані, Женеві або деяких європейських столицях.