"Мы не пользуемся им": Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над Ираном и подчеркнул, что его стране не нужен Ормузский пролив.

Как сообщает РБК-Украина , слова Трампа прозвучали во время общения с журналистами.

Президент США отметил, что американская армия уничтожила флот, воздушные силы и противовоздушную оборону Ирана.

"Мы уничтожили все. Мы свободно передвигаемся. Все, что они делают, - это перекрывают Ормузский пролив. Но с военной точки зрения им конец", - заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не пользуются проливом и он им не нужен.

"Мы не пользуемся Ормузским проливом. Мы не пользуемся им в Соединенных Штатах. Нам он не нужен", - сказал Трамп.

Он отметил, что пролив нужен Европе, Корее, Японии, Китаю и другим странам, и добавил, что "им придется немного приобщиться к этому вопросу".

Напомним, недавно Трамп заявил, что в войне против Ирана США фактически победили, а боевые действия "закончились в первый же час" после сокрушительных ударов. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, когда именно операция будет завершена официально.