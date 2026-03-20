"Мы не пользуемся им": Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив

22:53 20.03.2026 Пт
Президент США рассказал, кому "придется приобщиться к вопросу" по проливу
aimg Валерий Ульяненко
"Мы не пользуемся им": Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над Ираном и подчеркнул, что его стране не нужен Ормузский пролив.

Как сообщает РБК-Украина, слова Трампа прозвучали во время общения с журналистами.

Президент США отметил, что американская армия уничтожила флот, воздушные силы и противовоздушную оборону Ирана.

"Мы уничтожили все. Мы свободно передвигаемся. Все, что они делают, - это перекрывают Ормузский пролив. Но с военной точки зрения им конец", - заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты не пользуются проливом и он им не нужен.

"Мы не пользуемся Ормузским проливом. Мы не пользуемся им в Соединенных Штатах. Нам он не нужен", - сказал Трамп.

Он отметил, что пролив нужен Европе, Корее, Японии, Китаю и другим странам, и добавил, что "им придется немного приобщиться к этому вопросу".

Заявления Трампа относительно Ирана

Напомним, недавно Трамп заявил, что в войне против Ирана США фактически победили, а боевые действия "закончились в первый же час" после сокрушительных ударов. По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, когда именно операция будет завершена официально.

Позже американский лидер уточнил, что несмотря на "сокрушительное поражение" Тегерана, он не готов объявить окончательную победу. Трамп подчеркнул, что Ирану могут понадобиться годы на восстановление, поэтому пока нет никаких причин прекращать давление.

Кроме того, Трамп отметил, что США еще не готовы полностью выйти из операции в Иране. Однако, по прогнозам президента, это должно произойти уже в ближайшем будущем.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
