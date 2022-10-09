ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ми у кільці". Окупант розповідає рідним про плачевне становище на Донбасі

Новость на русском →
Неділя 09 жовтня 2022 19:12
"Ми у кільці". Окупант розповідає рідним про плачевне становище на Донбасі Фото: окупант розповів рідним про плачевне становище на Донбасі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупант розповів рідним, що його підрозділ на Донецькому напрямку потрапив до оточення і просить більше не надсилати передачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Коротше, якщо я завтра на зв'язок не вийду і післязавтра, залишай посилки вдома, добре? У нас зараз буде настання, якщо не вийду на зв'язок, посилки не відправляй. Ми в кільці взагалі. Просто я взагалі такого не очікував", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше ми писали, що російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті .

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їхні коригувальники наводять вогонь за своїми. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману