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"Мы в кольце". Оккупант рассказывает родным о плачевном положении на Донбассе

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Воскресенье 09 октября 2022 19:12
"Мы в кольце". Оккупант рассказывает родным о плачевном положении на Донбассе Фото: оккупант рассказал родным о плачевном положении на Донбассе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупант рассказал родным, что его подразделение на Донецком направлении попало в окружение и просит больше не отправлять передачки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Короче, если я завтра на связь не выйду и послезавтра, оставляй посылки дома, хорошо? У нас сейчас будет наступление, если не выйду на связь, посылки не отправляй. Мы в кольце вообще. Просто я вообще такого не ожидал", - говорится в радиоперехвате.

Ранее мы писали, что российские войска, которые сейчас воюют на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

Напомним, ранее в перехваченном разговоре оккупант рассказал, как их корректировщики наводят огонь по своим. При этом ВСУ убивают россиян не жалея - "пачками", а сами оккупанты называют себя "мясом".

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