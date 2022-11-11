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Ми не холодильник. Данілов виключив замороження війни після звільнення Херсону

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 20:26
Ми не холодильник. Данілов виключив замороження війни після звільнення Херсону Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські військові не мають наміру припиняти звільнення України від окупантів та намагатися заморозити конфлікт.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають", - зазначив Данілов.

За його словами, завдання, яке ВСУ ставить президент, просте і зрозуміле – звільнення українських територій від окупантів. І це буде зроблено, потрібен лише час.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російське керівництво намагається заморозити війну та змусити Україну сісти за стіл переговорів, оскільки армію РФ виснажено.

Крім того, Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів, однак, якщо РФ погодиться їх вести на українських умовах.

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