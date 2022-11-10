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У Зеленського вважають, що Росія хоче заморозити війну через виснаження армії

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Київ, Четвер 10 листопада 2022 15:26
У Зеленського вважають, що Росія хоче заморозити війну через виснаження армії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво намагається заморозити війну і змусити Україну сісти за стіл переговорів, оскільки армія РФ виснажена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Навіщо Росії "переговори" та "заморожування війни", зрозуміло: генерали благають про перерву для виснаженої армії, а Кремль прагне зафіксувати бодай якісь територіальні "перемоги", щоб не мати вигляд повних лузерів", - пояснив він.

Проте Подоляк зазначив, що Україна не погодиться на такі закиди Росії. Українські захисники продовжать звільняти території від російських окупантів.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів, проте якщо РФ погодиться їх вести на українських умовах.

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