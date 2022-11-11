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Мы не холодильник. Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона

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Киев, Пятница 11 ноября 2022 20:26
Мы не холодильник. Данилов исключил заморозку войны после освобождения Херсона Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные не намерены прекращать освобождение Украины от оккупантов и пытаться заморозить конфликт.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают", - отметил Данилов.

По его словам, задача, которую ВСУ ставит президент, проста и понятна – освобождение украинских территорий от оккупантов. И это будет сделано, нужно только время.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российское руководство пытается заморозить войну и вынудить Украину сесть за стол переговоров, поскольку армия РФ истощена.

Кроме того, Михаил Подоляк заявил, что Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров, однако если РФ согласится их вести на украинских условиях.

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