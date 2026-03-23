"Ми не хочемо помирати за Ізраїль": все більше військових США проти війни в Ірані

Військовий чиновник, який лікує військовослужбовців, евакуйованих з Близького Сходу до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині, заявив, що війська страждають від "недостатнього захисту та планування сил". Військові США також вже повідомляють про серйозні, дестабілізуючі втрати від іранських балістичних ракет та безпілотників.

Наземна операція була б "абсолютною катастрофою… у нас немає плану на цей випадок", - заявив чиновник раніше цього тижня.

"Ми навіть не можемо повністю захистити жодної наземної бази на театрі військових дій", - додав він.

Водночас ветеранка та резервістка, яка наставляє молодших офіцерів, розповіла HuffPost, що її контакти висловлюють нову втрату віри.

"Ми не хочемо помирати за Ізраїль - ми не хочемо бути політичними пішаками", - повідомила резервістка, яка чує подібні коментарі від військових.

Інший резервіст, який спілкувався з нинішніми військами, окремо повідомив, що чув подібні коментарі.

"За останні два тижні я шість разів ділився інформацією про відмовників від військової служби з мотивів переконань, а я прослужив у війську майже 20 років - ніколи раніше люди не зверталися до мене таким чином", - продовжив перший резервіст.

Більшість військовослужбовців, які зараз розглядають можливість реєстрації як відмовники від військової служби за переконаннями, вказують на удар 28 лютого по школі в іранському місті Мінаб як на переломний момент. Внаслідок удару загинуло щонайменше 175 людей, включаючи десятки школярок.