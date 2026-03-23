"Мы не хотим умирать за Израиль": все больше военных США против войны в Иране

03:30 23.03.2026 Пн
2 мин
Переломным моментом для многих военных стало попадание в иранскую школу, когда погибли десятки школьников
aimg Маловичко Юлия
Фото: американский военный (Getty Images)

Часть американских военных, которые говорили на условиях анонимности, разочаровались в операции США против Ирана настолько, что готовы оставить армию.

Военный чиновник, который лечит военнослужащих, эвакуированных с Ближнего Востока в региональный медицинский центр Ландштуль в Германии, заявил, что войска страдают от "недостаточной защиты и планирования сил". Военные США также уже сообщают о серьезных, дестабилизирующих потерях от иранских баллистических ракет и беспилотников.

Наземная операция была бы "абсолютной катастрофой... у нас нет плана на этот случай", - заявил чиновник ранее на этой неделе.

"Мы даже не можем полностью защитить ни одной наземной базы на театре военных действий", - добавил он.

В то же время ветеран и резервистка, которая наставляет младших офицеров, рассказала HuffPost, что ее контакты выражают новую потерю веры.

"Мы не хотим умирать за Израиль - мы не хотим быть политическими пешками", - сообщила резервистка, которая слышит подобные комментарии от военных.

Другой резервист, который общался с нынешними войсками, отдельно сообщил, что слышал подобные комментарии.

"За последние две недели я шесть раз делился информацией об отказниках от военной службы по мотивам убеждений, а я прослужил в армии почти 20 лет - никогда раньше люди не обращались ко мне таким образом", - продолжил первый резервист.

Большинство военнослужащих, которые сейчас рассматривают возможность регистрации в качестве отказников от военной службы по убеждениям, указывают на удар 28 февраля по школе в иранском городе Минаб как на переломный момент. В результате удара погибли по меньшей мере 175 человек, включая десятки школьниц.

Как известно, войска США начали авиаудары по Ирану 28 февраля. На четвертой неделе войны президент США Дональд Трамп заявил о возможной наземной операции в Иране.

Важно, что страны НАТО отказались помогать Трампу в разблокировании Ормузского пролива, после чего американский лидер возмутился и заявил, что Альянс - это "бумажный тигр".

