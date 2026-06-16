"Ми не граємо в ігри". Зеленський відмовився їхати до Путіна у Москву і назвав альтернативу

Президент України Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Кремля щодо зустрічі із російським диктатором у Москві. Він також назвав країни, де можуть відбутися переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його виступу на саміті в Лондоні.
Глава держави відхилив пропозиції Росії зустрітися в Москві, заявивши, що Україна "не грає в ці ігри". Водночас він сказав, що зустріч може відбутися в нейтральній країні.
За словами Зеленського, це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході, проте він додав, що "Путін не хоче припинення війни".
На запитання щодо можливої дати відновлення переговорів з Росією за посередництва США, Зеленський наголосив, що організувати такі дискусії "дуже складно". Він зазначив, що хотів скористатися можливістю саміту G7, щоб зустрітися з диктатором, але "Росія не поділяє цієї точки зору".
"Я не впевнений, що вони отримали позитивні сигнали від Сполучених Штатів", - сказав український президент.
Зеленський розповів, як пропонував французькому президенту Еммануелю Макрону спробувати організувати зустріч з росіянами у Швейцарії. Водночас він зазначив, що росіяни не відреагували на таку пропозицію.
"Путін не скористався цією нагодою для зустрічі під час G7. І я думаю, що ми розмовляли з президентом Трампом. Я думаю, що так, я знаю, що він знову зробив багато пропозицій через різних лідерів, я маю на увазі Путіна, приїхати до Москви", - сказав глава держави.
Зазначимо, що Зеленський і Трамп обговорили ймовірність проведення зустрічі з Путіним на території США. Йдеться про формат, який би ускладнив для російського диктатора можливість уникнути переговорного процесу.
Також РБК-Україна повідомляло, що Київ заздалегідь передав Росії через посередників, дипломатичні контакти та розвідки пропозицію щодо зустрічі лідерів під час саміту G7 за участю президента США.