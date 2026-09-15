"Мы готовы": Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" с Россией

Президент Владимир Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией, о котором 14 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам президента, Киев готов придерживаться такой договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBS News .

"Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это для нас означает", - заявил Зеленский.

Президент обратил внимание, что нападения на энергообъекты имеют совершенно разное значение для каждой из сторон конфликта.

"Для Путина энергетическая инфраструктура – это продажа нефти и газа. Для Украины энергетика – это иметь электроэнергию в домах наших граждан", - подчеркнул он.