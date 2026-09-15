"Мы готовы": Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" с Россией
Президент Владимир Зеленский прокомментировал "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией, о котором 14 сентября заявил американский лидер Дональд Трамп. По словам президента, Киев готов придерживаться такой договоренности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского CBS News.
"Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понимать, что это для нас означает", - заявил Зеленский.
Президент обратил внимание, что нападения на энергообъекты имеют совершенно разное значение для каждой из сторон конфликта.
"Для Путина энергетическая инфраструктура – это продажа нефти и газа. Для Украины энергетика – это иметь электроэнергию в домах наших граждан", - подчеркнул он.
Напомним, Россия уже положительно оценила идею Трампа по энергетическому перемирию – по словам Пескова, РФ поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.
Кроме того,Зеленский после заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.
Также сообщалось, что Трамп заявил о якобы достигнутой между Украиной и Россией договоренности прекратить удары по энергетике.