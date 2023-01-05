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Ми готові, але уважно спостерігаємо, - Резніков про можливий наступ з боку Білорусі

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо уважно, що відбувається на території Білорусі. Ми розуміємо, що в планах Кремля стратегічне знищення української державності, а потім переговори з Заходом про розподіл впливу на залишки", - сказав Резніков.

За його словами, білоруський напрямок може бути використаний ними для нападу, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

"Тому ми не розслабляємось, ми готові, але уважно дивимось і будемо розуміти, коли цей ризик стане більш загрозливим, чи ні", - додав міністр.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Також раніше ми писали, що заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент.

Детальніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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