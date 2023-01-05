Мы готовы, но внимательно наблюдаем, - Резников о возможном наступлении со стороны Беларуси

Белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.
"Мы наблюдаем внимательно, что происходит на территории Беларуси. Мы понимаем, что в планах Кремля стратегическое уничтожение украинской государственности, а затем переговоры с Западом о разделе влияния на остатки", - сказал Резников.
По его словам, белорусское направление может быть использовано ими для нападения, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.
"Поэтому мы не расслабляемся, мы готовы, но внимательно смотрим и будем понимать, когда этот риск станет более угрожающим, или нет", - добавил министр.
Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки кафиров к новому наступлению на Украину с территории РБ.
Также ранее мы писали, что замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина готовится к любым действиям со стороны россиян, но гарантировать предупреждение о новом масштабном наступлении было бы некорректно. Поскольку противник имеет несколько сценариев и принимает решение в момент.
Подробнее о возможной угрозе повторного наступления из Беларуси читайте в материале РБК-Украина.
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