Ми буквально б'ємося за кожну ракету, - Сибіга про PAC-3 для Patriot

Україна б'ється за кожну ракету до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Зараз кожний український посол працює саме на отримання Києвом ракет.

"На жаль, такі геополітичні реалії, що в рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3. І маючи ситуацію на Близькому Сході, ми розуміємо, як непросто зараз нам отримувати, купувати, обмінювати і діставати ці ракети. Ми буквально б'ємося за кожну ракету", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що президент Володимир Зеленський проводить окремі наради з цього приводу. Крім того, кожен посол щоденно працює на отриманням ракет, особливо антибалістичних.

В.о. міністра зазначив, що Україна працює і з американською стороною - вже відбувалися і будуть відбуватись консультації щодо ліцензій.

"Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами. І ці розмови тривають", - сказав Сибіга.