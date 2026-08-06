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Мы буквально бьемся за каждую ракету, - Сибига о PAC-3 для Patriot

13:05 06.08.2026 Чт
2 мин
Украина уже проводила и будет проводить с США консультации по лицензиям
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Мы буквально бьемся за каждую ракету, - Сибига о PAC-3 для Patriot Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина сражается за каждую ракету для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сейчас каждый украинский посол работает именно на получение Киевом ракет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига.

"К сожалению, такие геополитические реалии, что в год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И имея ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто сейчас нам получать, покупать, обменивать и доставать эти ракеты. Мы буквально бьемся за каждую ракету", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский проводит отдельные совещания по этому поводу. Кроме того, каждый посол ежедневно работает на получении ракет, особенно антибалистических.

И.о. министра отметил, что Украина работает и с американской стороной - уже проводились и будут проводиться консультации по лицензиям.

"Состоялись принципиальные разговоры президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще проговорить все эти вопросы со всеми стейкхолдерами. И эти разговоры продолжаются", - сказал Сибига.

Напомним, Зеленский заявил, что поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны сократилась втрое по сравнению с 2025 годом. При этом президент подчеркнул, что они есть у партнеров.

Отметим, украинский президент также предположил, что Киев может получать меньше ракет к ПВО из-за попыток Запада сделать ее "более сговорчивой".

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