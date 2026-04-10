"Ми не бачили допомоги з Росією": Каллас відповіла на претензії через Ормузьку протоку

Позиція ЄС щодо безпеки в регіоні

Під час розмови з журналісткою Беккі Андерсон голова дипломатії ЄС захистила зусилля Європи у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.

Каллас підкреслила, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.

"Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом", - заявила Каллас.