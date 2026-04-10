"Мені набридло": прем'єр Британії жорстко розкритикував "ігри" Путіна та Трампа

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що йому "набрид" вплив президентів США та Росії на вартість енергоносіїв у Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зокрема, Стармер наголосив, що рахунки за енергію у Британії "то зростають, то зменшуються" через міжнародні кризи, спричинені діями президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії Путіна чи Трампа в усьому світі", - наголосив він.

Крім того, британський прем’єр підкреслив, що хоче, аби Британія була "країною, де люди не залежать від подій за кордоном".

План для відновлення морської логістики

Стармер наголосив на необхідності стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відновити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку.

За його словами, Британія разом із союзниками працює над "практичним планом" для якомога швидшого відновлення морської логістики після того, як буде досягнуто режиму припинення вогню.

Водночас британський прем'єр розкритикував удари у регіоні, наголосивши, що вони "мають припинитися", навіть попри невизначеність щодо деталей домовленостей про перемир'я.

Стосунки Трампа і Стармера

Нагадаємо, The Telegraph писало, що Трамп у приватних розмовах почав називати Кіра Стармера "невдахою", у якого немає майбутнього. Це сталося на тлі розбіжностей щодо конфлікту на Близькому Сході.