"Мы не видели помощи с Россией": Каллас ответила на претензии из-за Ормузского пролива

Европа не должна самостоятельно гарантировать безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN.
Во время разговора с журналисткой Бекки Андерсон глава дипломатии ЕС защитила усилия Европы в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.
Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.
"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", - заявила Каллас.
Напомним, в последнее время вопрос безопасности в Ормузском проливе стал причиной напряженности между США и Европой. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя основное бремя обеспечения безопасности в регионе.
Позже Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили технические детали возможного открытия этого стратегического пролива.
В то же время британский премьер жестко раскритиковал политические "игры" лидеров США и России, заявив, что ему "надоело" их влияние на стабильность мировых цен на энергоносители.