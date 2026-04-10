"Мы не видели помощи с Россией": Каллас ответила на претензии из-за Ормузского пролива

19:20 10.04.2026 Пт
Какую претензию Кайя Каллас озвучила партнерам?
"Мы не видели помощи с Россией": Каллас ответила на претензии из-за Ормузского пролива

Европа не должна самостоятельно гарантировать безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN.

Позиция ЕС по безопасности в регионе

Во время разговора с журналисткой Бекки Андерсон глава дипломатии ЕС защитила усилия Европы в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", - заявила Каллас.

Споры вокруг Ормузского пролива

Напомним, в последнее время вопрос безопасности в Ормузском проливе стал причиной напряженности между США и Европой. Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум европейским союзникам, требуя от них взять на себя основное бремя обеспечения безопасности в регионе.

Позже Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили технические детали возможного открытия этого стратегического пролива.

В то же время британский премьер жестко раскритиковал политические "игры" лидеров США и России, заявив, что ему "надоело" их влияние на стабильность мировых цен на энергоносители.

