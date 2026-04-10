"Мы не видели помощи с Россией": Каллас ответила на претензии из-за Ормузского пролива

Европа не должна самостоятельно гарантировать безопасность в Ормузском проливе, поскольку поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN .

Позиция ЕС по безопасности в регионе

Во время разговора с журналисткой Бекки Андерсон глава дипломатии ЕС защитила усилия Европы в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Каллас подчеркнула, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", - заявила Каллас.