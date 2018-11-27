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Международные силы КFOR проведут учения на севере Косово

Новости » Политика    27.11.2018 - 14:17
Международные силы КFOR проведут учения на севере Косово
Иллюстративное фото (facebook.com/pg.KFOR)

Обучение развернутся вдоль главных автодорог

Международные стабилизационные силы KFOR в течение нескольких ближайших дней будут проводить учения в северной части Косово. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на заявление на странице KFOR в Facebook.

Как сообщается, учения развернутся вдоль главных автодорог.

"Это нормальная тренировочная деятельность, не связанная с какими-то угрозами. Ситуация под контролем, и KFOR продолжает защищать всех граждан Косово, как это делает еще с 1999 года", - говорится в сообщении.

Международные силы КFOR проведут учения на севере Косово

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание силовиков после ареста четырех сербов на севере Косово.

Отметим, в январе 2018 года на севере Косово застрелили лидера движения местных сербов. По данным СМИ, убийца выпустил из автомобиля Ивановича в четыре пули. Жертву нападения доставили в реанимацию, однако врачам не удалось спасти жизнь политика. Вянваре 2017 года его признали виновным в преступлениях во время войны в косово в 1999-2000 годах и приговорили к девяти лет лишения свободы, но приговор отменила апелляционная инстанция.

Очередной раунд противостояния между Косово и Сербией проходит на фоне введения 100% пошлин со стороны Приштины.

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