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Вучич созвал экстренное совещание силовиков после ареста сербов в Косово

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 10:24
Вучич созвал экстренное совещание силовиков после ареста сербов в Косово
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Утром спецназ задержал четырех сербов в Косовской Митровице

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное совещание силовиков после утреннего ареста четырех сербов на севере Косова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rts.rs.

Сообщается, что Вучич созвал экстренное совещание с участием руководства армии и полиции в связи с событиями в Косовской Митровице. Сегодня утром косовский спецназ задержал там четырех сербов. Также сообщается, что сербов задержали по делу об убийстве оппозиционного политика Оливера Ивановича.

Напомним, в январе 2018 года на севере Косова застрелили лидера движения местных сербов. По данным СМИ, убийца из автомобиля выпустил в Ивановича четыре пули. Жертву нападения доставили в реанимацию, однако врачам не удалось спасти жизнь политика. Отметим, в январе 2017 года его признали виновным в преступлениях во время косовской войны в 1999-2000 годах и приговорили к девяти годам лишения свободы, но приговор отменила апелляционная инстанция.

Очередной раунд противостояния между Косово и Сербией проходит на фоне введения 100% пошлин со стороны Приштины.

 

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