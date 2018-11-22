Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины

Фото: флаг Косово (flickr.com/Troels Peter Roland)

Правительство Косово обещает в ближайшее время дополнительные меры в ответ на "агрессивную кампанию" Сербии

Косово 21 ноября ввело пошлину в размере 100% стоимости на продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации издания, пошлина коснется практически всех товаров, исключение составит лишь продукция международных брендов, произведенных в Сербии и Боснии.

Соответствующие меры Косово вводит в ответ на попытки Сербии заблокировать его вступление в Интерпол - накануне страна в третий раз не смогла получить членство в этой организации.

Кроме того, в правительстве Косово пообещали в ближайшее время объявить о новых мерах в ответ на "агрессивную кампанию" Сербии против страны, однако подробностей пока не сообщили.

Издание напоминает, что в начале ноября Косово уже ввело десятипроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, тогда Белград и Сараево назвали это нарушением Центрально-европейского соглашения свободной торговли.

Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока безрезультатно.

Напомним, 11 ноября президент Сербии Александар Вучич обвинил Косово в подрыве регионального сотрудничества и стабильности из-за решения повысить пошлины на сербские товары.